En 2021 : Chaque résident prend en moyenne 26 fois le train chaque année

En 2021, chaque habitant du Luxembourg s'est déplacé en moyenne 26 fois en train, soit le nombre le plus élevé de l'Union européenne, selon une étude de la LITRA, une association engagée en faveur des transports publics en Suisse. C'est d'ailleurs cette dernière qui est, de loin, la championne du continent européen avec 48 trajets par an et par habitant.

Suivent quasiment à égalité l'Autriche (24), le Danemark (23) et l'Allemagne (22). Chaque Français effectue moins de trajets (13) mais fait des trajets plus longs. Si les Suisses sont encore ceux qui parcourent le plus de kilomètres (1 628 km), nos voisins français en parcourent 1 118. Soit 86 km à chaque trajet. Contre un peu plus de 18 km pour les résidents du Luxembourg, l'équivalent d'un Luxembourg-Esch-sur-Alzette.