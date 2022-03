Chardy s’offre Nalbandian

Le Français Jérémy Chardy, 145e mondial, a réussi l'exploit de battre David Nalbandian, 7e mondial, pour atteindre le troisième tour de Roland-Garros, grâce à un succès en cinq sets 3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 6-2.

«Pour moi, c'est le plus bel exploit de ma carrière. Battre un Top Ten dans un tournoi du Grand Chelem est toujours très dur, quelque chose de normalement pas possible. Faire un match comme ça ici à Roland-Garros, c'est cool. Je n'ai jamais pensé à la défaite, même en étant mené deux sets à zéro. J'ai toujours poussé et j'ai balancé tout ce que j'avais. Je me déplace mieux qu'avant et j'ai un meilleur dosage entre attaque et défense. Sans jamais avoir joué en cinq sets, je savais que j'étais capable de tenir physiquement, même si j'ai eu des petites crampes à la fin du quatrième. Mais je pense que c'était plus dû à la crispation qu'à la fatigue. Après j'ai été comme sur un nuage. J'avais l'impression que ce n'était plus moi qui jouais, plus je tapais fort, plus ça restait dans le court. Sur la balle de match, j'ai pensé à tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé à jouer au tennis. C'est une belle récompense pour moi et les gens avec qui je travaille. Ca me donne envie de m'entraîner encore plus dur. Je suis très fier de moi, mais ce n'est pas parce que j'ai battu Nalbandian que je suis soudain plus fort que tout le monde. Je vais continuer à jouer avec mes armes.»