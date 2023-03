Athlétisme: Charel Grethen 5e du championnat d'Europe

Charel Grethen est allé au bout de lui-même pour décrocher la 5e place du 3 000 m au championnat d'Europe en salle. Le Luxembourgeois, spécialiste du 1 500 m, qui avait dû déclarer forfait sur sa distance de prédilection, n'avait jamais disputé le 3 000 m dans un championnat international et termine avec la meilleure place de sa carrière dans une grande compétition. Il a couru les quinze tours de piste en 7'46''65, finissant à plus de deux secondes et demie du podium et à plus de six secondes du vainqueur, l'intouchable norvégien Jakob Ingebrigtsen.