Au Luxembourg: «On ne gagne pas des élections avec des enfants en prison»

Charel Schmit se demande «si le pays veut vraiment donner l'impression qu'il n'a ni la volonté ni les moyens de résoudre cette problématique». Car depuis les premières visites du CPT en 1993, le comité souligne la nécessité d'une refonte de la protection des mineurs au Grand-Duché. L'accord de coalition du gouvernement actuel l'a également promis. Trois projets de loi pour une réforme ont été déposés - et attendent toujours d'être mis en œuvre. «Oui, certains ministres ont voulu s’attaquer au problème, mais ils n'ont pas eu le temps», affirme l'OKaJu. «L'avenir du pays passe aussi par les enfants et les jeunes», ajoute-t-il.

Selon l’OkaJu, une solution rapide et définitive passe par le recrutement d’effectifs supplémentaires. «Il règne dans le pays un laxisme institutionnel et une résistance dans le traitement des jeunes. On ne peut pas à la fois inscrire les droits de l'enfant dans la Constitution et se satisfaire d'une telle situation». Alors que la campagne électorale vient de débuter, le défenseur des droits de l’enfant a tenu à adresser un message clair aux candidats en campagne: «On ne gagne pas des élections avec des enfants en prison», invitant le prochain gouvernement à tracer une ligne claire et à engager rapidement des réformes pour la protection des mineurs.