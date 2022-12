Cour grand-ducale : Le prince Charles fait des petits gâteaux de Noël

Quand on a 2 ans, on est forcément un peu gourmand et, même si on est le futur Grand-Duc du Luxembourg, on ne résiste pas à l'envie de mettre la main à la pâte. Le petit prince Charles a rendu visite aux seniors du «CIPA Haaptmanns Schlass» de Berbourg en compagnie de ses parents et de la ministre de la Famille, Corinne Cahen.