Décès d'Elizabeth II : Charles, 73 ans, enfin roi

Après une vie passée à attendre, le prince Charles, 73 ans, souvent mal aimé et mal compris, devient enfin roi avec la mort de sa mère Elizabeth II jeudi, à un âge généralement plus propice à la retraite qu'aux grandes réformes. Son accession au trône après 70 ans de patience, un record dans l'histoire de la monarchie britannique, a été immédiate à la mort de la reine, en vertu d'une ancienne maxime latine «Rex nunquam moritur» (le roi ne meurt jamais).

Né le 14 novembre 1948

Selon lui, Charles devrait préférer «un couronnement plus rapide et plus petit», mais tout pourrait dépendre de la date, pour éviter un couronnement au cœur de l'hiver. Sa deuxième épouse Camilla deviendra reine consort, un souhait exprimé par la reine en février dernier. le sujet restait sensible chez les Britanniques. Après son remariage avec le prince Charles en 2005, Camilla avait choisi de ne pas prendre le titre de princesse de Galles, trop associé à la princesse Diana que Charles avait trompée avec elle pendant de longues années.

Des années de règne déjà comptées

Il remplaçait de plus en plus sa mère à la santé déclinante. En mai, Charles avait prononcé à sa place pour la première fois le discours du trône au Parlement, l'une de ses fonctions constitutionnelles les plus importantes. Les Britanniques connaissent surtout de lui le naufrage de son mariage avec la princesse Diana, qui lui a fait un tort considérable dans les années 1990, et son remariage avec Camilla. Il est au total président ou bienfaiteur de plus de 420 organisations caritatives, dont la principale, le Prince's Trust, a aidé depuis sa création en 1976 plus d'un million de jeunes en difficulté.