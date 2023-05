Une sauce et du tricot pour Charles III

Des figurines en tricot ont commencé à apparaître sur les fameuses boîtes aux lettres rouges à travers le pays. Le groupe Untangled Haydock, qui fait la promotion du bien-être à travers le crochet, a recouvert des boîtes de figurines royales et couronnes en laine.

Legoland Windsor Resort, le parc à thème qui se trouve non loin du château royal de Windsor, à l'ouest de Londres, a reproduit le couronnement en miniature, avec des figurines du roi et de la reine, une imitation du palais de Buckingham, une réplique du carrosse royal, et même du concert qui aura lieu dimanche.