Stéphane Bern: «On se demandait si Charles allait marier la princesse de Luxembourg»

Stéphane Bern: Le principal élément de la connexion entre la cour grand-ducale et la reine Elizabeth II tenait à la présence du Grand-Duc Jean et de la Grande-Duchesse Charlotte à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été très proches de la famille royale et ce lien a perduré. Rappelons qu'Elizabeth II et le Grand-Duc Jean (décédé en 2019) ont été les deux seuls chefs d'État qui ont combattu personnellement sur le champ de bataille.