Concerts à venir : Charles Aznavour revient sur scène à 90 ans

Le chanteur reviendra sur scène à Paris en septembre, pour 6 représentations exceptionnelles, a annoncé lundi son producteur, Moonlight Productions.

Franco-Armenian singer Charles Aznavour reacts on October 2, 2014 during a press conference in Moscow. AFP PHOTO / VASILY MAXIMOV

L'infatigable chanteur se produira au Palais des Sports de Paris du 15 au 27 septembre 2015, après une tournée mondiale qui l'a emmené depuis l'an dernier à New York, Moscou, Montréal, Londres, Berlin, Los Angeles ou encore Rome et Erevan. Il a même fêté ses 90 ans sur scène, le 22 mai dernier, à Berlin.

Son prochain album original, qu'il a écrit, composé et arrangé, sortira le 4 mai sous le titre «Encores», mot qui évoque les rappels du public en langue anglaise, quatre ans après le précédent et une cinquantaine d'autres. «C'est la première fois que j'écris un album qui parle de mon passé», a-t-il confié récemment en égrenant les sujets nostalgiques abordés dans ce nouvel opus, «la guerre, la résistance, les lieux que l'on fréquentait quand on allait se saouler la gueule»...

Surnommé le «Sinatra français», Charles Aznavour est l'auteur de plus de 1000 chansons, acteur dans près de 80 films et s'est produit sur scène dans plus de 94 pays. «Je n'ai jamais, jamais prononcé le mot adieux!», lançait-il en 2011, juste avant une série de 22 concerts à l'Olympia pour ses 87 ans. Il impressionne toujours par sa vitalité intacte et ne fait que quelques concessions à l'âge, avec un prompteur pour pallier les trous de mémoire et un fauteuil pour les coups de fatigue.