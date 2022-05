Royaume-Uni : Charles et Camilla joueront dans un soap opera

À l’occasion du jubilé de la reine, le couple princier fera une apparition dans un feuilleton ultra-populaire britannique.

Getty Images via AFP

Le prince Charles et son épouse Camilla joueront leur propre rôle dans le feuilleton quotidien «EastEnders». Diffusé le 2 juin prochain sur la chaîne BBC One, l’épisode sera consacré au jubilé d’Elizabeth II, 96 ans, qui fêtera ses 70 ans de règne.

Ce soap opera ultra-populaire diffusé au Royaume-Uni depuis 1985, suit les tribulations des habitants de Walford, un quartier fictif situé à l'est de Londres. Il a pour équivalent «Plus belle la vie», «Top Models» ou encore «Les feux de l’Amour» en Francophonie et compte à ce jour plus de 6’450 épisodes.