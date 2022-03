Mondiaux en salle - Charles Grethen n'a pas passé les séries du 1500 m

Déception pour Charles Grethen samedi, aux mondiaux d'athlétisme en salle. Le coureur luxembourgeois a terminé à la quatrième place d'une course tactique gagnée en 3'42''79 par le Britannique Neil Gourley et ne disputera pas la finale du 1500 m. Bien engagé dans le trio de tête tout au long de la course, le demi-fondeur finaliste des JO de Tokyo a coincé dans le dernier tour, échouant à la quatrième place d'une course lente. Son chrono de 3'44''87 ne lui a donc pas permis de faire partie des repêchés au temps.