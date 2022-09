Après les grandioses funérailles de la reine Elizabeth II, son fils semble vouloir revenir à des dépenses plus raisonnables. Selon la presse britannique, le nouveau monarque souhaite que la cérémonie de son couronnement soit relativement modeste. Pas question pour le roi d’organiser une célébration extravagante, alors que le peuple britannique traverse une crise économique et sociale.

Pour l’heure, aucune date n’a encore été fixée. Mais il se murmure avec de plus en plus d’insistance que le couronnement de Charles III pourrait être agendé au 2 juin 2023, une date hautement symbolique. C’est ce jour-là que la reine Elizabeth aurait en effet dû célébrer les 70 ans de son propre couronnement. Michelle Donelan, secrétaire à la Culture, a déclaré mardi que le gouvernement n’avait encore rien planifié. «Nous allons tout envisager, mais nous n’avons pas encore pris ces décisions», a-t-elle assuré.

«Plus court, plus petit et moins cher»

Le couronnement de Charles III «sera plus court, plus petit et moins cher» que celui de la reine en 1953, a confié de son côté une source royale au «Daily Mirror». Le journal affirme que, bien que relativement sobre, la cérémonie conservera le faste que les gens attendent d’un grand événement royal majeur. «Le roi est très conscient des difficultés que rencontrent les Britanniques d’aujourd’hui. Il veillera donc à ce que la cérémonie reste fidèle aux traditions du passé, tout en étant représentative d’une monarchie dans un monde moderne», a déclaré la source.