Formule 1: Charles Leclerc harcelé chez lui par des fans qui connaissent son adresse

Charles Leclerc entouré de fans en marge du Grand Prix d’Australie le 1er avril. AFP

Charles Leclerc rêvait d’un début d’année plus réjouissant. Déjà que le Monégasque collectionne les désillusions en piste (deux abandons et une 7e place lors des trois premiers Grand Prix de la saison), voilà qu’il vit aussi un calvaire en-dehors. Son adresse personnelle a récemment fuité sur les réseaux sociaux et depuis, de nombreux visiteurs se massent sous ses fenêtres.

Irrité par ces visites incessantes et intrusives, le pilote Ferrari a haussé le ton dimanche, via Instagram. «Ces derniers mois, mon adresse personnelle a été rendue publique pour une raison ou une autre, amenant des personnes à se rassembler sous mon appartement, sonner à ma porte et demander des photos et des autographes. Bien que je sois toujours heureux d’être disponible pour vous et que j’apprécie énormément votre soutien, je vous demande de respecter ma vie privée et de ne pas venir chez moi.»

Avant d’insister: «Je m’assurerai de m’arrêter pour chacun d’entre vous lorsque vous me croiserez dans la rue ou sur le circuit, mais je ne descendrai pas si vous venez chez moi. Votre soutien, en personne et sur les réseaux sociaux, compte énormément pour moi, mais il y a une limite à ne pas franchir.» Avec seulement 6 points au compteur depuis le début de saison, Charles Leclerc se classe seulement 10e au classement des pilotes. Loin, déjà, de Max Verstappen (69 points), double tenant du titre et favori à sa propre succession.