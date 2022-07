GP de Hongrie : Charles Leclerc n'a plus droit à l'erreur

Du mieux chez Mercedes

«Les choses sont juste plus compliquées, mais (le titre) n'est pas impossible», a assuré son patron Mattia Binotto, après la manche française. «Le plus important est de voir qu'on a le potentiel, il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas gagner les dix dernières courses», a-t-il ambitionné. Pourtant, entre les casses moteurs, les décisions stratégiques douteuses ou les erreurs de Leclerc ou de son coéquipier Carlos Sainz, sans compter le talent de Verstappen dans une Red Bull très puissante... il y a des raisons de douter.

Monstre de sang-froid, le Néerlandais reste lucide dans sa quête d'un deuxième titre, même avec autant d'avance: «à Budapest, je pense que cela va être un peu plus difficile pour nous, je pense que Ferrari va être très, très rapide». Face à Red Bull (396 points) et Ferrari (314), on attend aussi la troisième force, Mercedes (270), revenue à distance de tir de la Scuderia grâce au double podium de Lewis Hamilton et George Russell au Castellet. Le constructeur allemand totalise cinq podiums sur les quatre derniers Grands Prix, et sur ce plan fait mieux que ses adversaires. Mais toujours sans victoire cette saison.