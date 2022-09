F1 : Charles Leclerc partira en pole devant ses fans

La deuxième ligne sera 100% McLaren, avec le Britannique Lando Norris et l’Australien Daniel Ricciardo. Ils partiront devant une troisième ligne composée de l’Espagnol Fernando Alonso (Alpine) et du Français Pierre Gasly (AlphaTauri).

Nombreux pilotes pénalisés

Pour Ferrari, Leclerc se retrouvera esseulé à l’avant, car l’autre pilote de la Scuderia, Carlos Sainz, partira en fond de grille… alors qu’il a longtemps dominé les qualifications et signé le 3e chrono, derrière Leclerc et Verstappen. Lewis Hamilton (Mercedes), 6e du championnat et 5e chrono de ces qualifications, partira également en fond de grille, de nombreux composants de son moteur ayant été changés.