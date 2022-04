Formule 1 : Charles Leclerc s'impose en patron

Le Monégasque (Ferrari), parti en pole position et dominateur de bout en bout, a remporté dimanche le Grand Prix d’Australie, devançant la Red Bull du Mexicain Sergio Pérez.

Le Britannique George Russel (Mercedes) complète le podium à l'issue d'une course marquée par l'abandon du champion du monde en titre, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), victime d'un problème mécanique. Parti 5e, Lewis Hamilton (Mercedes) a fait un bon départ et a rapidement pris la 3e place avant de perdre l'avantage sur Pérez qu'il avait doublé au début de la course. Le septuple champion du monde termine à la 4e place, derrière son coéquipier.