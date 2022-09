Royaume-Uni: Les Britanniques rendent hommage à leur reine devant Buckingham Palace

«Je suis fier de faire de William le nouveau prince de Galles», a annoncé le roi Charles lors de son discours à la nation. Son fils et héritier devient également duc de Cornouailles. Le roi a aussi fait part de son «immense amour» pour son autre fils, Harry, et rendu hommage à sa «maman chérie». Il l'a aussi remerciée pour «[son] amour et [son] dévouement envers [sa] famille et [son] peuple. J'espère que des anges chanteront pour vous et vous emmèneront au repos».