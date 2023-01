France/Iran : «Charlie Hebdo» se paye l'ayatollah Khomeini, l'Iran dégaine les menaces

L'hebdomadaire satirique français a publié des caricatures du dirigeant iranien, après avoir lancé un concours international. Téhéran a du mal à avaler la pilule et avertit que cet acte «ne restera pas sans réponse efficace et ferme»

Photo by Thomas COEX / AFP

Charlie Hebdo avait annoncé en décembre que ce «concours international pour produire des caricatures» de Khamenei visait à soutenir les «Iraniens qui se battent pour leur liberté». «L’acte insultant et indécent d’une publication française en publiant des caricatures contre l’autorité religieuse et politique ne restera pas sans réponse efficace et ferme», a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian sur Twitter.