Charlie Winston est un chaud lapin

«Même si je vis en partie à Paris, les nuits que je préfère sont celles que j’improvise à Londres avec mes amis», a confié Charlie Winston à l'édition britannique du magazine Elle.

Et le chanteur anglais de continuer: «Vers 4 h, je vais au lit avec une fille, pas toujours la même... On fait super bien l’amour et on se raconte, sur l’oreiller, tout ce qui s’est passé dans la soirée».

Le multi-instrumentiste de 31 ans, qui vient de sortir son nouveau single, «In Your Hands», ajoute: «On me dit que je produis un certain effet sur les femmes. J’aime les filles qui sont sexuelles et spontanées et qui apprécient la littérature».