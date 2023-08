Charline et Vivien se séparent après cinq ans d’amour

En mai 2023, on apprenait que Bruno et Alicia faisaient une pause dans leur relation. Pause qui s’est finalement transformée en rupture, puisque le premier a rapidement entamé une relation avec Jennifer. Trois mois plus tard, c’est un autre couple créé grâce à «Mariés au premier regard» qui a mis un terme à sa belle histoire.

Le 10 août, Charline, candidate de la saison 3 de l’émission diffusée sur M6, a en effet écrit sur Instagram que Vivien et elle avaient décidé de prendre des chemins différents. «Les raisons nous appartiennent et j'espère que vous respecterez notre vie privée et notre choix. J'ai profondément besoin de me reconstruire aujourd'hui», a indiqué la Française, en légende d’une photo la montrant le jour de son mariage.

Vivien s’est également exprimé sur Instagram. «Je ne vis pas ces cinq dernières années comme un échec, mais comme une réussite, avec des voyages, des moments de joie et d’amour qui ont donné lieu à ce miracle de 2 ans et demi», a-t-il écrit, faisant référence à leur fille Victoire.

Charline et Vivien se sont mariés en 2018 et leur union a été diffusée en 2019 sur M6. Le couple a accueilli une fille en 2021, et avait renouvelé ses vœux en juillet 2022.