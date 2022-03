Cinéma : Charlize Theron a pris un bon coup de vieux

L'actrice américaine aurait dû être au casting de «Wonder Woman». Elle était pressentie pour incarner la mère de l'héroïne.

Charlize Theron a été approchée pour incarner la mère de Wonder Woman. Une proposition qui lui a fait prendre conscience de certaines choses, comme elle l'a expliqué dans «Watch What Happens Live».

C'est ce qu'elle a dû expliquer à l'un des téléspectateurs de l'émission d'Andy Cohen, «Watch What Happens Live», jeudi soir. «Je n'ai pas refusé le rôle de "Wonder Woman". C'est un bon exemple de la façon dont Hollywood vous met une claque dans la figure quand vous prenez de l'âge. Quelqu'un m'a dit 'Il y a de l'action dans Wonder Woman, nous voulons simplement te prévenir de ça'. Et j'ai répondu 'Je ne suis pas familière de cet univers, je ne sais rien, que fait Wonder Woman ?' Et cette personne m'a répondu 'Non, c'est pour la mère de Wonder Woman'», s'est remémorée l'actrice de Mad Max: Fury Road.