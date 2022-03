Charlotte Gainsbourg à l'affiche du prochain film de Lars von Trier

La fille de Serge va donner la réplique à l’Américain Willem Dafoe dans Antichrist.

Le vingtième long-métrage de l’auteur de Breaking the Waves racontera l'histoire d'un couple qui se retire dans une maison isolée dans un bois après la mort de leur enfant unique.

Charlotte Gainsbourg, 37 ans, fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin, mène en parallèle une carrière de chanteuse et d’actrice. Son dernier album, 5 :55 est sorti en 2006. Elle avait débuté avec son père en chantant Lemon incest.

Sur grand écran, elle a joué dans plus d’une trentaine de films, notamment L’Effrontée de Claude Miller en 1985, Charlotte for Ever de Serge Gainsbourg, en 1986 ou encore 21 Grammes d’ Alejandro González Iñárritu en 2004, au côté de Sean Penn.