Physique pulpeux : Charlotte McKinney a subi des quolibets étant jeune

Le mannequin est revenu sur ses années passées à l'école durant lesquelles elle a été la cible de nombreuses attaques en raison de son physique bien trop pulpeux.

«Beaucoup de mes amis étaient des garçons, et de nombreuses personnes me traitaient de salope», a-t-elle dit dans une interview à oceandrive.com. La cause de ces insultes: sa forte poitrine, apparue très tôt et dont elle ne savait que faire. «Parfois, pendant les soirées, les gens me versaient de la bière sur la tête».