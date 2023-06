Guerre en Ukraine: La Russie dit avoir intercepté deux chasseurs britanniques à sa frontière

Le Danemark va retirer de sa flotte les avions de combat américains F-16 dès 2025, soit deux ans plus tôt que prévu, a annoncé lundi le ministre de la Défense, ouvrant la voie à un don de certains de ces avions à l’Ukraine. «Les F-35 peuvent être introduits progressivement et rendus opérationnels plus tôt que prévu. Par conséquent, nous sommes maintenant dans une situation où les F-16 peuvent être retirés du service plus tôt que prévu», a expliqué à la télévision publique DR le ministre par intérim de la Défense, Troels Lund Poulsen.