Le Luxembourg en bref: Le château d'eau de Gasperich aux couleurs de l'Iran

Elisabeth Margue a prêté serment en début de séance et devient députée. La chrétienne-sociale remplace Viviane Reding, qui avait annoncé son retrait après quatre décennies d'activités politiques au Luxembourg et au niveau européen, où elle avait notamment été vice-présidente de la Commission européenne. Les élus et le gouvernement lui ont rendu hommage aujourd'hui et Viviane Reding est devenue députée honoraire.