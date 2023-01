Intelligence artificielle: ChatGPT, le robot qui travaille à la place de l'élève, inquiète aussi les profs au Luxembourg

L'intelligence artificielle (IA) est en train de secouer le milieu éducatif un peu partout dans le monde avec ChatGPT, ce robot conversationnel, accessible en ligne, qui fait le buzz depuis quelques jours. Capable de rédiger pour vous des textes en réponse à de simples questions, il est «entraîné» grâce à des quantités phénoménales de données glanées sur Internet et peut «prédire» la suite probable d'un texte. Une aubaine, en somme, pour des élèves en mal d'inspiration.

Dès la mi-décembre, huit universités australiennes ont annoncé modifier leurs examens et considérer que l'utilisation de l'IA s'apparentait à de la triche. Plus récemment, les écoles publiques de New York ont restreint l'accès à ChatGPT. Au Luxembourg, aucun cas n'a encore été relevé mais déjà Patrick Remakel, président du Syndicat national des enseignants (SNE), pointe «de gros dangers», et pour cause: «Je l'ai essayé, c'est très simple et le résultat est impressionnant. C'est choquant».

«On n'est jamais à l'abri que l'élève ne fasse pas son devoir lui-même»

ChatGPT rend une copie avec un étonnant mélange de réponses correctes et d'erreurs factuelles ou logiques, plus ou moins difficiles à déceler. «On est probablement avant la vague, je suppose que la majorité ne connaît pas encore cet outil», glisse Raoul Scholtes, président de la Fédération des universitaires au service de l'État (FÉDUSE) et enseignant en Sciences, qui appelle les professeurs à être vigilants. «C'est une adaptation permanente, l'école évolue, il faut suivre ça de près. Là on parle de ChatGPT mais la triche, le copié-collé existaient déjà. On n'est jamais à l'abri que l'élève ne fasse pas son devoir lui-même», développe-t-il.

«Nous en avons parlé en réunion, avec treize enseignants, et un seul connaissait ChatGPT», poursuit Patrick Remakel. Selon lui, la crainte de plagiat et de devoirs tout faits concerne moins les élèves du Fondamental. Raoul Scholtes, lui, rappelle que seuls «les devoirs faits en classe, sur papier, sont ceux qui comptent vraiment» au Grand-Duché. Donc pas d'artifice possible. «Il faut délimiter la frontière entre la triche et l'aide que l'outil peut apporter. Il est nécessaire d'éduquer les enfants à utiliser ces nouveaux médias», relève Patrick Remakel.

Pour Olivier Ertzscheid, chercheur à l'université de Nantes (ouest de la France) en sciences de l'information, interrogé par l' AFP, l'interdiction de l'outil est de toute façon «contre-productive», car elle renforce le désir des étudiants de l'utiliser. Comme après l'arrivée de Wikipédia ou des moteurs de recherche, l'enjeu pour les enseignants est, selon lui, «d'expérimenter les limites» de ces outils.