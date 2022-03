Tendance Des années 2000 - Chaussures pointues: le grand retour 

Les chaussures à bouts pointus étaient l’un des incontournables de la panoplie de base des années 2000. Un accessoire que l’on croyait jeté aux oubliettes. C’était sans compter sur la mode et son éternel recommencement. De Balmain à Gucci en passant par Moschino, les créateurs ont fait la part belle au pointu dans leurs collections automne-hiver 2022-2023 présentées lors des Fashion Weeks de Milan et de Paris. Une tendance que les marques de chaussures – comme Jimmy Choo et Manolo Blahnik – et les célébrités ont aussi adoptée (voir à la fin de l’article).