Le Luxembourg en bref: Près de 157 passages par jour aux urgences du CHdN

L'aide s'adresse aux entreprises employant moins de dix salariés dans les secteurs du commerce et de l'artisanat. Les sociétés doivent avoir moins de six mois et un chiffre d'affaire de 2 millions d'euros maximum. La subvention non remboursable s'élève à 2 000 euros par mois pendant six mois, pour un total maximum de 12 000 euros par entreprise. Elle peut être cumulée avec d'autres régimes d'aides.