«Ambassadrices» : Chef d'entreprise, une affaire de tempérament

Pour inciter les femmes à devenir leur propre chef, onze patronnes

se font porte-drapeaux de entrepreneuriat.

À 43 ans, Constance Simon voit son rôle de chef d'entreprise comme une évidence. Elle a suivi son père dans l'aventure familiale il y a vingt ans et se retrouve aujourd'hui à la tête du Groupe Simon. Entreprise d'autocars, voyagiste, garages, le groupe emploie 230 salariés. Difficile quand on est une femme? Cette mère de trois enfants ne s'est pas posé la question.

«C'est le tempérament qui compte. Qu'on soit un homme ou une femme, ce qu'il faut s'est oser». C'est pour faire passer ce message qu'elle est devenue ambassadrice au Luxembourg au sein du réseau des ambassadrices européennes, lancé jeudi au Grand-Duché. Elles sont onze à représenter l'esprit d'entreprendre dans le but de motiver d'autres femmes. «J'incite toutes les femmes à devenir chef d'entreprise!», lance Véronique Coulon, elle aussi ambassadrice. Il y a huit ans, cette architecte de formation a passé un CAP de peintre-tapissier pour montrer sa propre société. Aujourd'hui, LPD compte 14 salariés et Véronique Coulon, 48 ans, ne regrette pas son choix: «On peut mener son entreprise comme on le souhaite, être indépendant, il faut juste vouloir aller de l'avant».