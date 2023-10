«Chef de l'année» au Gault&Millau: «Je ne m'y attendais pas spécialement. C'est une belle surprise»

Louis Linster, le chef du Restaurant Léa Linster, a été désigné «Chef de l'année 2024», lundi, par le guide «Gault&Millau» pour sa 5e édition «100% luxembourgeoise», quinze ans après sa maman. Une manière de «couronner sa persévérance, sa créativité et sa constance autant que son évolution», souligne le guide. «Je suis très heureux, a confié le fils de Léa Linster, après l'annonce du verdict. Je ne m'y attendais pas spécialement. C'est une belle surprise».

Les inspecteurs du guide se sont rendus de manière anonyme dans chacun des 141 établissements qui figurent dans le guide. Selon le chef, ce qui a plu à ces inspecteurs ce sont «surtout la cuisine, l'ambiance et le personnel, on a toujours beaucoup de compliments là-dessus».

Le Restaurant Léa Linster, où travaillent une vingtaine de personnes, a décroché la note de 17/20 et fait désormais partie du club très fermé des quatre toques aux côtés de Ma Langue Sourit (18,5/20), La Distillerie (18), Fani et Mosconi (17). «C'était notre but depuis que nous avons repris le restaurant en 2017, souligne celui qui vise maintenant une seconde étoile au Guide Michelin. Notre métier exige beaucoup de sacrifices. La reconnaissance d'un guide fait très plaisir et montre qu'on n'a pas fait tous ces sacrifices pour rien. Sans équipe, c'est impossible d'avoir ce genre de distinction».