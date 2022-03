Football-Premier League : Chelsea cale, United et Arsenal triomphent

Chelsea a perdu ses premiers points de la saison chez les Queens Park Rangers 0-0, mais a conservé la tête du Championnat d'Angleterre samedi lors de la 4ème journée.

Les «Red Devils» ont été plus chanceux que les joueurs de Chelsea.

Chelsea, vainqueur de ses trois premiers matches, a été tenu en échec par son voisin de l'ouest londonien QPR au stade de Loftus Road, où un incident avait opposé l'an passé Anton Ferdinand et John Terr y, accusé d'avoir proféré des insultes racistes à l'encontre du frère cadet de Rio mais innocenté cet été par la justice.

Cette quatrième journée est aussi marquée aussi par les larges victoires de Manchester United et d'Arsenal et le nul de Manchester City. Battus lors de la première journée, les «Red Devils» ont remporté leur troisième succès consécutif face à Wigan (4-0) et se sont déjà replacés dans la roue des «Blues», à seulement un point.