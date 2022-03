Carnet blanc : Chelsea Clinton s'est mariée

La fille de l'ex-président américain Bill Clinton et de l'actuelle secrétaire d'État Hillary Clinton, et Marc Mezvinsky se sont mariés ce week-end lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'abri des curieux.

«Aujourd'hui nous avons assisté avec une grande fierté et une irrésistible émotion, lors d'une superbe cérémonie à Astor Courts, au mariage de Chelsea et Marc qui étaient entourés de leurs familles et amis proches», ont annoncé samedi Bill et Hillary Clinton dans un communiqué. «Nous n'aurions pu demander un jour plus parfait pour célébrer le début de leur vie ensemble et nous sommes si contents d'accueillir Marc au sein de notre famille».

Cette déclaration met partiellement fin aux fiévreuses conjectures et suppositions sur les noces, préparées dans le plus grand secret et qui se sont déroulées, comme pressenti, dans la luxueuse et ultra-sécurisée propriété d'Astor Courts, aux environs de Rhinebeck, petite localité rurale du nord de l'État de New York. Samedi, journalistes et curieux avaient pris d'assaut Rhinebeck dans l'espoir d'y apercevoir quelques uns des 500 invités dont la liste relevait du quasi secret d'État.

Obama absent

L'ancienne secrétaire d'État Madeleine Allbright, la créatrice de mode Vera Wang et l'acteur hollywoodien Ted Danson, auraient participé à la noce, même si leur présence restait difficile à confirmer. La reine des talk-shows Oprah Winfrey tout comme le réalisateur Steven Spielberg, qui devaient être de la fête selon certains médias spécialisés, n'ont pas été aperçus. Le président Barack Obama, lui, n'était pas présent: il n'avait pas été invité et avait prévenu dès jeudi: «Personne ne veut avoir deux présidents à son mariage».

Si nombre d'autres détails continuaient à relever de la spéculation, il a été cependant rapporté que Chelsea Clinton, méthodiste, et Marc Mezvinsky, de religion juive, se sont mariés lors d'une cérémonie œcuménique. Ils ont été unis conjointement par le rabbin James Ponet, aumônier à l'université de Yale, et par le révérend William Shillady, prêtre méthodiste à New York. Autre confirmation: Chelsea Clinton portait une robe dessinée par Vera Wang et les deux nouveaux époux se sont dit oui sous une treille de fleurs blanches.

Selon plusieurs estimations, la facture totale de la noce oscille entre trois et cinq millions de dollars. Les futurs mariés sont étonnamment peu connus du grand public. Tout juste sait-on que Chelsea Clinton, 30 ans, et Marc Mezvinsky, 32 ans, se sont connus lorsqu'ils étaient adolescents dans un camp de vacances organisé par le parti démocrate.