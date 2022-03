FA Cup - quarts de finale : Chelsea élimine Man United en quarts

Un but splendide de Demba Ba a permis à Chelsea de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre aux dépens de Manchester United, 1 à 0, lundi à Stamford Bridge.

Les deux équipes rejouaient leur quart de finale après un résultat nul 2 à 2 lors du premier match à Old Trafford, où United avait laissé échapper une avance de deux buts. L'avant-centre sénégalais a marqué le seul but du match à la 49e minute d'une admirable reprise de volée du droit, alors que le ballon lui venait dans le dos dans la surface de réparation, sur une passe en cloche de Mata. Chelsea affrontera Manchester City dans le choc des demi-finales le 14 avril à Wembley. L'autre affiche opposera la veille les deux gros outsiders, Wigan, à la lutte pour sa survie en Premier League, et le club londonien de Millwall(D2).