Chelsea entre dans la danse pour Kaká

Comme la radio Cadena Ser, AS et Marca avaient donné pour conclu mardi le transfert du Brésilien Kaká au Real, pour 65 millions d’euros, cinq ans de contrat et un salaire de 9 millions d’euros par an. Les négociations ont duré tout l’après-midi de mardi à Madrid entre le président du Real Pérez, l’administrateur délégué de l’AC Milan Adriano Galliani et le père et agent du joueur, Bosco Leite.