A Abu Dhabi – Chelsea remporte la Coupe du monde des clubs

À Abu Dhabi : Chelsea remporte la Coupe du monde des clubs

Un pénalty de Kai Havertz en prolongation a permis à Chelsea de remporter son premier Mondial des clubs Fifa en battant les Brésiliens de Palmeiras (2-1), samedi, à Abu Dhabi.

Chelsea ajoute une ligne à son palmarès. AFP/Giuseppe Cacace

Les Londoniens avaient pris l'avantage grâce à Romelu Lukaku de la tête (1-0, 55e), mais le champion d'Amérique du Sud avait égalisé moins de dix minutes plus tard, sur un pénalty accordé après recours à la VAR et transformé par Raphael Veiga (1-1, 64e).

Chelsea a fini par faire la différence, sur un autre pénalty, lui aussi accordé pour une main dans la surface repérée par l'assistance vidéo (2-1, 117e). Havertz l'a transformé, inscrivant un nouveau but décisif après celui marqué l'an dernier en finale de la Ligue des champions contre Manchester City. Il ne manquait qu'un titre au palmarès des Blues et il trônera désormais en bonne place dans leur armoire à trophées.

La désillusion de 2012, avec la défaite contre les Corinthians en finale au Japon, la seule enregistrée par une équipe européenne sur les treize dernières éditions, est effacée avec ce succès compliqué mais mérité. Longtemps indécise, la finale aurait dû basculer sur le but de Lukaku, déjà buteur décisif lors de la demi-finale contre Al-Ahly (1-0) et qui aurait pu être le héros du tournoi, lui qui aurait bien besoin de redorer son image.

Mais comme contre les Saoudiens, Chelsea a levé un peu le pied après son but et sur un duel aérien, l'assistance vidéo, après plus de deux minutes d'interruption et le visionnage des images par l'arbitre central, a estimé que Thiago Silva avait commis une faute de main, offrant aux Brésiliens l'occasion de revenir. Héros de la finale de la CAN avec le Sénégal, décidée aux tirs au but contre l'Égypte, Edouard Mendy, finalement préféré à Kepa dans les buts, a été pris à contre-pied (1-1, 64e).

Avec un Thomas Tuchel qui avait finalement réussi à rejoindre son équipe vendredi, après six jours d'isolement dus à une contamination au nouveau coronavirus, et sous les yeux de son propriétaire Roman Abramovitch, Chelsea a forcé la décision et remporté son premier trophée de la saison.

De quoi asseoir encore plus la réputation de l'Allemand, qui avait pris les rênes du club il y a un peu plus d'un an, pour l'emmener au sacre en Ligue des Champions, et maintenant sur le toit du monde. Mais il peut encore faire mieux, même si la course vers le titre est définitivement perdue, avec 16 points de retard sur Manchester City, bien que le champion sortant ait un match en plus.

Les Blues auront encore la finale de la Coupe de la Ligue à disputer contre Liverpool à la fin du mois et ils entameront, peu avant, la défense de leur couronne continentale, face à Lille, en huitième de finale.