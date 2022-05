Football anglais : Chelsea vendu pour près de 5 milliards d'euros, une somme record

Un groupe dirigé par Todd Boehly, copropriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers, a formulé une offre colossale de 4,25 milliards de livres (4,97 milliards d'euros) pour le rachat de Chelsea, la somme la plus importante jamais dépensée pour un club de sport.

«Le club de Chelsea peut confirmer que les termes ont été acceptés pour qu'un nouveau groupe de propriétaires, mené par Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter et Hansjoerg Wyss, se porte acquéreur du club», a précisé le Chelsea FC dans un court communiqué publié tard dans la nuit de vendredi à samedi.

Il s'agit de la fin d'une ère ouverte en 2003 avec l'arrivée aux commandes de Roman Abramovitch qui avait racheté les «Blues» pour 140 millions de livres. Grâce à la manne financière de l'oligarque russe, proche du Kremlin, Chelsea, jusque-là un second couteau du football anglais, s'est soudainement transformé en un acteur majeur sur le plan national et européen, cumulant notamment cinq titres en Premier League et deux Ligues des champions (2012, 2021).