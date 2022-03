Cheney veut rester en Irak

Le vice-président américain, Dick Cheney, a affirmé hier que son pays poursuivrait le combat en Irak. Il a assuré que les Irakiens, ayant vécu cinq ans de guerre et vu l’arrivée de «renforts» de l’armée américaine, savaient «par-dessus tout que l’on peut faire confiance à l’Amérique».

«Ils savent que nous sommes une nation qui accepte un travail dur et le poursuit même si d’autres commencent à fatiguer», leur a-t-il lancé. M. Cheney faisait référence aux voix opposées à la guerre qui se font de plus en plus entendre aux États-Unis où les démocrates appellent à un retrait des 158 000 soldats américains d’Irak.