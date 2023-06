Le Luxembourg en bref: Le régime des chèques-repas sera revu

L'Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg indique ce mardi lancer une étude de marché sur le secteur de la blockchain. Rappelons que la blockchain est une technologie permettant de stocker et de transmettre des informations sans autorité centrale. Techniquement, il s'agit d'une base de données distribuée dans laquelle les informations envoyées par les utilisateurs et les liens au sein de la base de données sont vérifiés et regroupés en blocs, formant ainsi une chaîne.

L'Autorité de la concurrence explique vouloir mieux comprendre les relations entre les produits et services reposant sur la technologie blockchain (dits 'projets Web3') et les entreprises numériques existantes (dites 'entreprises Web2').

«Les applications de la technologie blockchain vont bien au-delà de l'exemple le plus connu des cryptomonnaies, note l'Autorité de la concurrence. Les produits et services du Web3 imitent ceux du Web2, notamment les médias sociaux, les moteurs de recherche, les magasins en ligne, etc. Les produits et services du Web3 offrent également de nouvelles perspectives commerciales, comme les jetons non fongibles “NFT“ (droits de propriété virtuelle)». Le gouvernement luxembourgeois a identifié la technologie blockchain comme un élément clé de la transition verte et numérique de l'économie.