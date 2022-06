Garde d'enfants au Luxembourg: Chèque-service accueil: l'Etat débourse près de 590 millions d'euros

Garde d'enfants au Luxembourg : Chèque-service accueil: l'État débourse près de 590 millions d'euros

LUXEMBOURG - Plus de 56 000 personnes bénéficient des chèques-service accueil. Un coût pour l'État qui a explosé de 64% en cinq ans.

Début 2022, le nombre de bénéficiaires des chèques-service accueil s'élevait à 56 052, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, interpelé sur la question par le député pirate Marc Goergen.

Ce chiffre est en constante augmentation (sauf en 2021, Covid oblige): il était de 46 682 en 2017 et a passé la barre des 50 000 en 2019. Un dispositif accessible aux frontaliers depuis le 1er septembre 2016. S'ils n'étaient que 677 séduits en 2017, ils sont aujourd'hui 3 045 à en bénéficier, dont 1 810 frontaliers français, 929 frontaliers belges et 306 frontaliers allemands.

Gratuité de l'accueil et des repas

Succès et réformes obligent, le coût supporté par l'État a lui aussi augmenté, de près de 360 millions d'euros en 2017 à 589,1 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 64%. Une enveloppe dédiée à la garde d'enfants qui va encore s'alourdir à la rentrée 2022/2023 avec la mise en place de la gratuité de l'accueil et des repas pour tous les enfants soumis à l'obligation scolaire.

Interrogé sur le cas précis des crèches, le ministre a précisé qu'en 2019 (les chiffres de 2021 n'étant pas encore disponibles, ndlr), une crèche de plus de 30 enfants représentait un coût de 1,2 million d'euros pour l'État. Moitié moins pour une crèche de moins de 30 enfants. L'accueil d'un bambin en crèche coûtait à l'État, en moyenne, 14 381 euros (secteurs conventionné et non conventionné confondus).