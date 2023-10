«La plante survit moins bien quand elle n’est pas chez elle»

«Des conditions extrêmes et un climat instable les forcent à s’adapter ou à s’éteindre, écrit le MNHN. Dans ces conditions, l’anthyllide vulnéraire est très précieuse». Laura Daco, son collègue Guy Colling et leur confrère Diethart Matthies, de l’Université de Marburg, ont glané des graines au sein de différentes populations, «pour les faire pousser ensemble, au Luxembourg, à 2 000 mètres d’altitude au Patscherkofel en Autriche et à Akureyri en Islande. Nous les avons observées pendant trois ans avec l’aide du jardin alpin de l’Université d’Innsbruck et de l’Institut islandais d’histoire naturelle».