People : Cheryl refuse que son fils voit Naomi

Cheryl Cole aurait interdit à Liam Payne de présenter leur enfant à sa nouvelle compagne, le top britannique Naomi Campbell.

«Cheryl a rappelé à Liam qu'il n'était pas autorisé à présenter les femmes avec qui il sort à leur enfant», a déclaré une source au magazine britannique «Heat». Et même si le chanteur de 25 ans lui a affirmé que sa relation avec Naomi Campbell était sérieuse, elle ne veut pas d'elle près de leur fils de deux ans. «À moins qu'ils ne puissent prouver que leur couple va durer», a continué le témoin. Reste à savoir comment Liam compte s'y prendre pour convaincre son ex de lâcher un peu de lest. Un ami proche du nouveau couple a d'ailleurs affirmé qu'il était très difficile pour eux de cacher leurs sentiments: «Ils vont l'un chez l'autre, et ils s'adorent».