Au Luxembourg: Chez Alex, on dépose son chien le matin et on le récupère après le boulot

De fil en aiguille elle lance, en avril 2021, House of dogs. «C'est un peu le même système qu'une crèche pour enfants», explique la jeune femme de 33 ans. Le service garderie permet en effet aux clients de déposer leur chien le matin, dès 7h, et de le récupérer après la journée de boulot, jusqu'à 19h. Pour un forfait journalier de 50 euros. «L'accueil est possible entre 7h et 9h30. Les chiens se retrouvent entre eux, jouent, mangent, dorment…», détaille Alexandra. Et puis «trois à quatre» promenades dans le parc Laval voisin sont prévues sur la journée.