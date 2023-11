Chez Ampacet, l’arme de la grève va être dégainée

Une augmentation de 2,5% des salaires et trois jours de congés en plus. «Cela coûterait respectivement 100 000 euros et moins de 50 000 euros, alors que l’entreprise a fait plus de 10 millions de bénéficie sur quatre ans sur le site», assurait hier Stefan Osorio, de l’OGBL.

Majoritaire dans l’entreprise le syndicat a rappelé hier ses revendications clés dans le cadre des négociations d’une nouvelle convention collective chez Ampacet, fabricant américain de granulats de plastique, installé à la ZI Wolser, et qui emploie 75 personnes au Luxembourg. Mais même la procédure de conciliation, entamée il y a plus de seize semaines, n’a accouché d’aucun accord. À ce stade, syndicat comme patronat n’ont plus prévu de rencontre et peuvent unilatéralement «déclarer la non conciliation».