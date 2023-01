Au Luxembourg : Chez certains boulangers, gâteaux et croissants sont plus chers

«+50% en un an: le prix du beurre a augmenté comme jamais auparavant», relève Gérard Roby, gérant de la boulangerie-pâtisserie indépendante «Gérard le fou» à Differdange. Les boulangeries au Luxembourg subissent la hausse des tarifs de leurs charges. Le prix du pain a augmenté de 11% en un an .

«J'ai été contraint d'augmenter le prix de la plupart des mes pains de 20 centimes en mai 2022, par rapport à août 2021», note Gérard Roby. Comptez aujourd'hui 2,60 euros pour le pain blanc et 2,90 euros pour le pain de campagne». Les tarifs du croissant simple (1,85 euro, en hausse de quinze centimes), la baguette (1,90 euro, plus dix centimes) ou de la tarte 10 personnes (17 euros, +2,20 euros) ont aussi été revus à la hausse. La tendance est similaire pour Pains et Traditions, qui approvisionne la distribution et la restauration. «En un an, le prix de tous les produits de la gamme a progressé de 8%», note le PDG Jean Kircher.