Luxembourg : Chez les Pjanic, Mirza mixe le foot, la finance et la tech

LUXEMBOURG - Jeune frère de Miralem, le Schifflangeois Mirza Pjanic a lancé une communauté autour de stars du foot.

Dans la famille Pjanic, je demande le petit frère. Mirza, 22 ans, étudiant en école de commerce. Déjà très éloquent. Pendant que Miralem éclaire les pelouses de Turquie après avoir illuminé celles de France, d’Italie ou d’Espagne, son frère jongle avec la cryptomonnaie et les NFT (jetons non fongibles), des certificats numériques qui valident l’authenticité d’un objet virtuel. Son terrain de jeu, la finance. Mais chez les Pjanic, le foot n’est jamais loin.

Alors en novembre dernier, le jeune homme, élevé à Schifflange et passé par le Lycée Athénée de Luxembourg, a lancé Ludo Labs, avec quatre associés et l’appui de Miralem. Pour faire (très) simple, ce site vise à créer une communauté, un club, et «retisser un lien direct entre des footballeurs et leurs fans», explique Mirza. En toile de fond, l’explosion des NFT. «Quand Miralem était enfant, il aurait adoré pouvoir échanger avec Zidane ou Ronaldinho. Le foot avait changé, c'était devenu impossible», raconte le petit frère.