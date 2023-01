Ski : Chez les Ten Raa, le ski est devenu une affaire de famille

Les trois sœurs Ten Raa ont brillé lors des championnats nationaux, pour le plus grand plaisir de parents omniprésents au bord des pistes.

Roger, Gwyneth, Joyce, Laurene et Peggy ten Raa (de g. à d.) se retrouvent sur les pistes de ski.

Au championnat du Luxembourg de ski, ce week-end, difficile de passer à côté de la famille Ten Raa. Les trois filles, Joyce (19 ans), Gwyneth (17 ans) et Laurene (15 ans) trustent les premières places. Au départ, le papa, Roger, prépare le matériel et à l’arrivée, la maman, Peggy, accompagnée de Paul et Elly, les grands-parents, encouragent leurs championnes.

Dans la famille, on ne skie pourtant pas de mère en fille. «J’ai commencé à 18 ans et j’avais du mal à descendre», confie Peggy face à ses trois filles hilares. Le virus, les sœurs l’ont attrapé au contact de la poudreuse. Inscrites à l’école de ski lors de vacances aux sports d’hiver, elles se sont rapidement senties à l’aise sur la neige. «À la fin de la semaine, l’école de ski organisait souvent une petite compétition où elles obtenaient de belles places», rembobine la maman.

Une caravane pour aller au ski tous les week-ends

Les Ten Raa commencent par partir deux semaines à la montagne chaque année, puis lors de toutes les vacances scolaires, avant d’investir, en 2013, dans une caravane qu’ils tractent tous les week-ends jusqu’à Lauterbrunnen, en Suisse, où la famille loue un emplacement pour la saison. «On partait le vendredi soir et on arrivait très tard», se souvient Gwyneth, qui a participé aux Jeux olympiques de Pékin l’année dernière. L’été, les trois jeunes filles ne délaissent pas la neige en effectuant un stage de trois semaines dans le glacier d’Hintertux, en Autriche, et en enchaînant les séances sur des pistes en intérieur.

Les skis commencent alors à s’entasser au domicile familial à Wiltz. « C’est le bordel », rigole Roger, le papa, avant de montrer la photo d’une dizaine de paires skis posées contre le mur du garage. Ce responsable des ventes chez Baloise Vie est devenu un expert pour préparer le matériel de ses filles: « Au début, j’ai pris des cours. Maintenant, quand à l’hôtel je vois qu’il y a d’autres skieurs, j’essaie d’aller discuter avec la personne chargée du matériel». « Il sait de quels skis j’ai besoin en fonction du type de neige », souligne Gwyneth.

La cadette s’entraîne depuis un peu plus d’un an en Italie, où elle a moins l’occasion de voir ses sœurs. Joyce, l’aînée, évolue au sein d’un groupe de ski basé en Autriche, tandis que Laurene, la petite dernière, a décidé de se concentrer sur le football et vient tout juste d’intégrer l’équipe du Luxembourg U17. Le ski n’est jamais bien loin et reste le moyen de réunir la famille, comme ce week-end aux championnats nationaux.