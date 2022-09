Dialogue au Luxembourg: Chez Luxair, «nous reviendrons presque à la normale»

Avant la tripartite aviation, les syndicats ont fait entendre leur voix, lundi matin, entre le Glacis, et la place de l’Europe.

«Nous avons fait le constat que le plan de maintien dans l’emploi, décidé lors de la précédente tripartite aviation en 2020, n’avait plus lieu d’être», a résumé François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité, à l’issue de la nouvelle tripartite aviation, ce lundi matin. «Nous reviendrons presque à la normale, le 1er janvier, car la pandémie a été en grande partie maîtrisée concernant le nombre de voyages», se réjouit-il.

L’an prochain, la mesure de gel des salaires ne sera plus appliquée, à la satisfaction des syndicalistes, qui avaient organisé une manifestation en matinée pour mettre la pression. «C’était l’une de nos revendications», rappelle Patrick Dury, président du LCGB. «Lorsque la crise est terminée, les mesures de crise doivent s’arrêter. Dont le gel des salaires, cela nous réjouit», a affirmé Michelle Cloos, négociatrice pour l’OGBL. Initialement, la mesure devait prendre fin, un an plus tard, le 31 décembre 2023.