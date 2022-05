Au Luxembourg: Chez Ivo, on donne «un peu d'amour» aux voitures d'hier et d'aujourd'hui

Trouve ce que tu aimes faire et tu ne travailleras plus de ta vie… Ivo Gomes, 51 ans, est de ceux qui peuvent se targuer d'avoir ce quotidien. Au milieu des voitures, l'homme est dans son univers. «Tout ce qui a des roues», plaisante le chef d'entreprise en pointant du doigt sa moto, garée à l'entrée du sous-sol. Mais il n'y a pas de hasard, Ivo a grandi au milieu du garage automobile de son papa, au Portugal. L'attrait pour les belles mécaniques coule depuis dans ses veines.

D'abord installé à Esch, puis en tant qu'indépendant chez lui pendant trois ans, Ivo Gomes a ouvert son nouvel espace, IC.AllCars, à Bertrange depuis quelques mois. Le long de la route de Longwy, très passante, son activité a explosé. Chez lui, on fait le petit entretien de votre voiture, on s'occupe des pneus, on prépare le contrôle technique… Aussi, on y bichonne les autos, intérieur et extérieur. Un lavage avec des produits 100% luxembourgeois, écologiques. L'entreprise est familiale, Ivo peut compter sur son épouse mais aussi, désormais, sur un employé pour un relai bienvenu face à la demande.