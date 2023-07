Réseaux sociaux: Chiara Ferragni accusée d'avoir «arnaqué» ses followers, ses locaux perquisitionnés

Le gendarme de la concurrence en Italie a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête pour pratique commerciale déloyale contre deux sociétés de la star des influenceuses italiennes, Chiara Ferragni. Ces deux groupes, Fenice et TBS Crew, sont soupçonnés d’avoir eu recours à des pratiques trompeuses dans le cadre de l’initiative commerciale «Chiara Ferragni et Balocco ensemble pour l’hôpital Regina Margherita de Turin» promue entre novembre et décembre 2022.