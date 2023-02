Italie : Chiara Ferragni s’adresse à ses haters avec une robe

Plutôt que de répondre à toutes les personnes qui l’insultent, la jugent et la critiquent sur les réseaux sociaux – ce qui lui prendrait bien trop de temps – Chiara Ferragni a choisi de laisser sa tenue parler pour elle. La blogueuse et influenceuse, qui souffre d’acné , est en effet montée sur la scène du Festival de San Remo, le 7 février 2023, vêtue d’une robe sur laquelle étaient brodés en perles noires quelques-uns des commentaires malveillants auxquels elle a affaire quotidiennement.

«Dégoûtante», «Photoshop, tes fesses sont molles», «Pourquoi tu ne te fais pas refaire les seins», «Bientôt un porno», était-il écrit sur le vêtement, entre autres phrases peu amènes. Créée par Chiara, son manager Fabio Maria Damato et la maison Dior, la robe était non seulement destinée aux haters de l’Italienne de 35 ans, mais aussi, et surtout, aux femmes du monde entier. «En montrant ces phrases sexistes au Festival de San Remo, nous voulons encourager les gens à s’en foutre et rappeler aux femmes de ne pas laisser les haters les rabaisser, car seule l’opinion de celles et ceux qui nous aiment compte vraiment», a indiqué Fabio Maria Damato, sur Instagram.